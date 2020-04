Stichter nieuwkuis De Wind (89) in woonzorgcentrum overleden: “Zo afscheid moeten nemen is onwezenlijk” LSI

02 april 2020

14u34

Bron: LSI 3 Waregem In woonzorgcentrum De Meers in Waregem is woensdag Raphaël Dewaele (89) overleden. Hij was halfweg de jaren zestig stichter van nieuwkuis De Wind in de Holstraat. Door de maatregelen rond het coronavirus kon de familie nauwelijks afscheid nemen. “Onwezenlijk, onmenselijk”, treurt zoon en huidig zaakvoerder van de nieuwkuis Frank.

Halfweg de jaren zestig maakte Raphaël de omschakeling van de vlassector naar de nieuwkuis. Tot op vandaag bleef De Wind een vaste waarde in de Holstraat, vlakbij het Zuidboulevard. “Papa was een heel eenvoudige, minzame en lieve man en vader”, vertelt zoon Frank. “Hij heeft altijd hard gewerkt en bleef betrokken en behulpzaam, ook voor andere familieleden. Tot aan haar dood in 1996 had hij een onvoorwaardelijke liefde voor ons mama Maria. Enkele jaren geleden kreeg hij last van dementie maar pas in oktober vorig jaar verhuisde hij van zijn stek in de Holstraat naar De Meers. Ik dacht dat hij daar één van de sterksten was, maar nu is hij toch al overleden. Pas afgelopen weekend ging zijn toestand achteruit.”

Afscheid

“Corona of niet? Dat weten we niet, hij is niet officieel getest, had ook niet echt symptomen tot hij de laatste dagen wat longklachten kreeg. Maar daarna ging het snel. Ik heb als enige nog afscheid kunnen nemen. Maar hem aanraken of zo mocht niet. Na zijn overlijden is hij meteen in een kist gestopt. Onwezenlijk, onmenselijk. Ik had me al enkele scenario’s voor de geest gehaald over de manier waarop papa zou overlijden, maar dit zat er niet bij. Door de sluiting van de woonzorgcentra heeft hij de voorbije weken geen bezoekers meer gezien. Hij had absoluut een ander, mooier afscheid verdiend. Ik ben mijn beste vriend en vader kwijt. Hartverscheurend. Nu zal ik proberen zijn levenswerk zo goed als mogelijk verder te zetten. Maar ook het werk in de nieuwkuis is teruggevallen tot één achtste of één tiende door de coronamaatregelen. Heel moeilijke tijden dus.” Frank looft wel de inzet en zorgen van het personeel in De Meers. “Wat zij in zo’n tijden nog (proberen te) doen, is fantastisch”, aldus nog Frank.

Intieme kring

In intieme kring zal Frank samen met broer Hans en zussen Stéphanie en Els afscheid nemen in de decanale kerk Sint-Amand in Waregem. Mogelijk volgt op een later moment nog een afscheidsplechtigheid voor het grote publiek.