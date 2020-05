Stap dichter bij geluidsberm voor Waregems Villapark: “Stilte tijdens lockdown was zalig. Het mag vooruitgaan” Pieterjan Neirynck

10 mei 2020

15u17 0 Waregem Afgelopen dinsdag heeft de Waregemse gemeenteraad het ontwerp van de geluidsberm langs de E17 goedgekeurd. Zo staat het Villapark opnieuw een stap dichter bij de geluidwerende maatregelen die de bewoners al meer dan 30 jaar vragen. “Eerst zien en dan geloven”, klinkt het bij buurtbewoners. Intussen start de aanbestedingsprocedure voor de werken.

Nadat half april bekend raakte dat de omgevingsvergunning voor de geluidswerende berm er was, heeft de gemeenteraad nu ook het ontwerp goedgekeurd. Fractieleider Michiel Vandewalle van oppositiepartij N-VA/Open Vld greep het punt aan om zijn ongenoegen te uiten over het dossier. “De meerderheid doet hier voortdurend aan aankondigingspolitiek. Als ik de kranten van de afgelopen jaren mag geloven, dan liggen er intussen al één aarden berm en twee geluidsmuren. Ik ben voor de zekerheid even gaan kijken, maar ik vond ze niet terug”, stelt het gemeenteraadslid sarcastisch.

80 decibel

Ook de bewoners van het Villapark wachten al jaren op een structurele oplossing voor het lawaai. “Ik geloof dat er in de jaren ‘90 voor het eerst sprake was van een geluidsmuur, maar het blijft duren”, vertellen Raf Castelain en Martine Demeulemeester. Het koppel woont in de Galgewegel, op het dichtste punt bij de E17. “In 2014 is de provincie eens metingen komen uitvoeren. Rond 8 uur lag het gemiddelde op 80 decibel. Natuurlijk raak je een beetje gewend aan het geraas van de autostrade, maar het blijft storend. De stilte tijdens de lockdown, dat was zalig. Het mag nu vooruitgaan, ze houden ons al lang genoeg aan het lijntje.”

‘Ze’, dat zijn het stadsbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer, die samen instaan voor de aanleg van de geluidsberm. Schepen Rik Soens (CD&V) benadrukt dat het bestuur “niemand voorgelogen heeft”, al erkent hij wel dat het dossier te lang aansleept. “Ik neem geen woord terug van wat er in de kranten stond. Het was de bedoeling om een geluidsmuur te plaatsen, maar Agentschap Wegen en Verkeer heeft dat geblokkeerd vanwege de kostprijs. Het alternatief, een aarden berm, vereist extra onderzoeken en onteigeningen. Wij zijn altijd blijven duwen om het dossier erdoor te krijgen”, zegt hij.