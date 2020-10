Stadsdiensten en politie vinden achtergelaten bed en sofa tijdens Week van de Handhaving Alexander Haezebrouck

09 oktober 2020

18u19 2 Waregem De politiezone Mira en de stad Waregem sloegen deze week de handen in elkaar tijdens de Week van de Handhaving. Een week waarin extra aandacht wordt gevestigd op sluikstorten. De topvondsten waren een bed met een sofa en een Amerikaanse koelkast aan Torenhof. “We hebben 2 pv’s kunnen opmaken”, zegt hoofdinspecteur Lyne Lecluyse van de politiezone Mira.

De politie en de stadsdiensten voerden deze week extra controles uit op sluikstorten en zwerfvuil. Wat ze vonden is niet min. Aan Torenhof was de topvondst met een volledig bed en sofa, en ook nog een Amerikaanse koelkast. Daarnaast vonden ze ook nog zes zakken met één motor en elektriciteitsdraden, houten platen, een PMD-zak gevuld met glas, schoenen, een besteklade, kattenbakvulling, een zak met organisch afval, een emmer met PMD, een wc-borstel met houder en verschillende automatten. De politie kon 2 processen verbaal opmaken. “Eén persoon konden we op heterdaad betrappen in Park Baron Casier”, vertelt hoofdinspecteur Lyne Lecluyse. “Een andere persoon konden we via een andere weg identificeren. Maar het identificeren van die personen is hier uiteraard de moeilijkheid. De grote vondst toont wel aan dat het nodig is om hier voldoende aandacht aan te schenken en vervuilers te bestraffen. De politiezone Mira, de afvalintercommunale Imog en de stad spannen zich al jaren in om het sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan via allerlei acties.