Stadsbestuur roept #WaregemHelpt in het leven Pieterjan Neirynck

19 maart 2020

16u47 0 Waregem Ook het Waregemse stadsbestuur wil een steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus. Met #WaregemHelpt gaat een solidariteitsactie van start die de Waregemnaar oproept om elkaar te helpen. “We mogen op sociaal vlak niemand achterlaten”, zegt schepen Joost Kerkhove.

Deze morgen heeft elke Waregemnaar een bewonersbrief ontvangen, met daarop twee formulieren. Een halve pagina voor vrijwilligers en een halve pagina die hulpbehoevenden aan hun raam kunnen hangen. Wie die hulp kan leveren, vult het formulier in en post het bij de hulpbehoevende. “Of je gaat gewoon eens langs en vertelt hem of haar dat je wil helpen. Maar altijd afstand houden, natuurlijk”, vertelt Joost Kerkhove, schepen van Sociale Zaken (CD&V). “In ieder geval roepen we iedereen op om solidariteit te tonen. Nu de maatregelen om het coronavirus te bestrijden in crescendo gaan, schakelen wij ook een tandje hoger”, zegt hij. Intekenen kan trouwens ook via de website www.waregem.be/waregemhelpt, waarna de medewerkers van het Welzijshuis de verdere coördinatie regelen. Momenteel hebben al 39 vrijwilligers online ingetekend.