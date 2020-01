Stadhuis werkt voortaan in namiddag en zaterdagvoormiddag op afspraak Peter Lanssens

13 januari 2020

Om de inwoners van Waregem sneller te bedienen, werkt het stadhuis voortaan deels op afspraak. Een afspraak maken kan op weekdagen in de namiddag en op zaterdagvoormiddag. Een afspraak in het stadhuis heeft zijn voordelen: je schuift niet meer aan, je kiest het moment dat voor jou past en de betrokken medewerker weet al op voorhand voor wat je precies komt. Voor alle duidelijkheid: wie tijdens weekdagen in de voormiddag naar het stadhuis komt, heeft geen afspraak nodig. En wie naar de stadswinkel of naar de deelgemeentehuizen komt, kan dat altijd zonder afspraak. De uitleg over hoe het werkt, staat op www.waregem.be/afspraak. Daar vind je ook uitleg terug over licht gewijzigde openingsuren en over het e-loket, dat nu nog completer is.