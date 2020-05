Stadhuis Waregem herneemt normale dienstverlening Pieterjan Neirynck

05 mei 2020

06u52 0 Waregem Vanaf volgende week maandag herneemt de normale dienstverlening in het stadhuis. Tijdens de lockdown light vroeg het stadsbestuur om alle niet-dringende zaken zoveel mogelijk uit te stellen, maar nu zijn de burgers opnieuw welkom. Op afspraak weliswaar.

Sinds half maart werkten alle diensten in het stadhuis enkel nog op afspraak, zowel in de voormiddag als de namiddag. Voor de meeste diensten blijft dat de komende tijd zo, behalve voor de stadswinkel. Vanaf zaterdag 9 mei om 12.00 uur kunnen alle Waregemnaars opnieuw online een afspraak maken via www. waregem.be/afspraak. Ook telefonisch kan dat via 056/62.12.11.

Met de heropstart gaan er uiteraard enkele veiligheidsmaatregelen en voorzorgen gepaard. Zo zijn er vloerstickers en plexiglas aanwezig om de nodige afstand te bewaren. Daarnaast worden klanten zo veel mogelijk geleid tijdens hun bezoek. Betalen met cash geld is nog steeds niet toegestaan en ook de deelgemeentehuizen (Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve) blijven tot nader order gesloten.