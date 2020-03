Stadhuis Waregem alleen nog op afspraak open voor inwoners Pieterjan Neirynck

17 maart 2020

18u31 0 Waregem Voortaan werken alle diensten in het stadhuis enkel nog op afspraak, zowel in de voormiddag als de namiddag. Er komen extra maatregelen om de inwoners en de personeelsleden te beschermen tegen het nieuwe coronavirus.

Vanaf nu moet je elke werkdag en op zaterdag (enkel burgerzaken) in de voormiddag een afspraak maken tussen 9.00 en 12.00 uur, op dinsdagnamiddag tussen 13.30 uur en 18.30 uur en op woensdagnamiddag 13.30 uur en 16.30 uur. Betalingen met cash geld worden niet meer aanvaard, ook als veiligheidsmaatregel. Vanaf woensdag sluiten ook alle deelgemeentehuizen (Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Beveren-Leie) tijdelijk de deuren. Het stadsbestuur roept wel op om niet-dringende zaken zoveel mogelijk uit te stellen, en wijst voorts op het e-loket. Het is nog onduidelijk hoelang de maatregelen van kracht blijven. Een afspraak maken doe je via www.waregem.be/afspraak.