Stad verkoopt 3.433 rookmelders: “Waregem is nu stuk brandveiliger” Peter Lanssens

10 januari 2020

De inwoners van Waregem konden sinds mei 2018 optische rookmelders met niet-vervangbare lithiumbatterij aan 10 euro kopen. De stad organiseerde die actie omdat het veel belang hecht aan woonkwaliteit en -veiligheid. De actie was een succes met 3.017 verkochte exemplaren in de stadswinkel in Het Pand in Waregem en 218, 120 en 78 verkochte exemplaren in de deelgemeentehuizen van respectievelijk Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. “Waregem is nu een stuk brandveiliger”, zegt schepen van Financiën Rik Soens (CD&V). Wie moeite had met de installatie, kreeg hulp van sociale werkplaats Werkplus om de aangekochte melders gratis te installeren in huis. Sinds 2020 moeten er in ons land in elke woning verplicht rookmelders hangen.