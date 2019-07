Stad verkoop reeks gebouwen in Nieuwstraat Peter Lanssens

17 juli 2019

08u43 0 Waregem De stad Waregem verkoopt de gebouwen en gronden in de Nieuwstraat 6, 8, 10, 14 en 18 in Desselgem. De koper moet er zich toe verbinden om er werk te maken van een nieuwbouwproject met plaats voor wonen en commerciële ruimte.

In de Nieuwstraat 6 bevindt zich jeugdhuis Jakkedoe. Het jeugdhuis verhuist in het najaar naar een nieuw geluidsdicht pand naast de stedelijke basisschool in de Pompoenstraat. Het is de bedoeling om in de Nieuwstraat de gebouwen vanaf de pastorie tot en met het jeugdhuis te slopen. Er is daar onder meer plaats voor een nieuwbouw met minstens vijftien flats. Maar dan is er wel eerst een bouwpromotor nodig, om in een deels nieuwe dorpskom voor Desselgem te investeren. Het parochiaal ontmoetingscentrum (POC) in de Nieuwstraat 20 blijft behouden. Wie meer info wil, kan die opvragen in de dienst patrimonium.