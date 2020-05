Stad start online campagne om ‘Winkelen in Waregem’ aan te moedigen Pieterjan Neirynck

11 mei 2020

09u23 0 Waregem Het Waregems stadsbestuur lanceerde net voor het weekend een online campagne om mensen aan te zetten lokaal te kopen. “Het zijn zware tijden voor de lokale handel. We willen daarom iedereen aanzetten om massaal de lokale handelaars te steunen”, zegt schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V).

Via een online charter kunnen de Waregemnaars verklaren dat ze zeker tot 31 december 2020 zoveel mogelijk in Waregem gaan kopen. “Wie zijn erewoord geeft, maakt bovendien kans op één van de tien geschenkmanden, geschonken door Waregemse handelaars en ondernemers”, klinkt het. De initiatiefnemers lanceren daarnaast een authentiek profielkader op Facebook. Iedereen kan zijn of haar profielfoto opsmukken met ‘Ik winkel in Waregem’. En in een volgende fase van de campagne komen de lokale handelaars zelf aan het woord om hun verhaal te doen. De ondernemers kunnen binnenkort ook een beroep doen op het financieel noodfonds dat de stad voorbereidt.