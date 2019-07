Stad investeert ruim 300.000 euro in herstel

trage wegen

24 juli 2019

De stad Waregem werkt aan de opwaardering en het herstel van trage wegen. Voetgangers en fietsers gebruiken ze om drukke straten te vermijden. Volgende stukken worden in opdracht van het stadsbestuur heraangelegd: de verbindingen in Het Spei, Churchilllaan, Damweg en Zuiderlaan in Waregem, de Wijwaterput in Desselgem en de Stuivenberg- en Leenakkerstraat in Beveren-Leie. De werken kosten 316.014 euro en zijn in de loop van dit jaar voorzien. Groot-Waregem telt 185 trage wegen. "Het gaat over een slimme aaneenschakeling van voetpaden, autoluwe straten en trage wegeltjes", zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). De trage wegen krijgen nu trouwens met steun van de provincie en het stadslandschap Leie en Schelde ook stelselmatig een officieel naambord. Die vallen op door hun groene kleur.