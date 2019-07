Stad duidt deskundige aan rond hinder isolatiebedrijf Ursa Joyce Mesdag

10 juli 2019

19u41 0 Waregem De stad Waregem stelt een tijdelijke deskundige aan in het kader van de (geur) hinder bij isolatiebedrijf Ursa uit de Pitantiestraat. Die moet het stadsbestuur in de komende tijd adviseren.

In de omgeving van het isolatiebedrijf is er soms (geur)hinder die afkomstig is van hun productieactiviteiten. Ursa ondernam ook al enkele stappen, zo was er een overleg met de buurtbewoners en een onderzoek door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau. Met de aanstelling van een deskundige wil het stadsbestuur de druk op de firma verhogen om tot een definitieve oplossing te komen.

De deskundige zal een evaluatie/analyse maken van de problematiek. Dit gebeurt onder andere aan de hand van vorige onderzoeken, milieuvergunning en het huidige onderzoek. Op basis daarvan geeft hij adviezen aan het stadsbestuur. In overleg met Ursa moet dit leiden tot een merkbare verbetering in de omgeving van het bedrijf.