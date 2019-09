Spoorweglaan dicht: mogelijk zware verkeershinder Peter Lanssens

09 september 2019

Er wordt vanaf deze week zware verkeershinder in het centrum van Sint-Eloois-Vijve verwacht. Nu de Spoorweglaan tot en met vrijdag 27 september voor alle doorgaand verkeer dicht is op een strook tussen de Schoendalestraat en de Herlaarstraat. Om er een verkeersplateau te kunnen aanleggen. De aannemer plant lokale omleidingen via de Schoendalestraat, Herlaarstraat en Koekoekstraat.