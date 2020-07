Speelpleinwerkingen krijgen extra attracties om kinderen te entertainen Pieterjan Neirynck

07 juli 2020

12u42 0 Waregem De vier speelpleinwerkingen die Waregem rijk is, krijgen in coronatijden een extra duwtje in de rug. Gedurende de hele maand biedt het stadsbestuur gratis attracties voor de kinderen aan, zoals een groot springkasteel en opblaasbare sumopakken. “Met deze kindvriendelijke blikvangers creëren we extra speelwaarde voor de speelpleinwerkingen”, klinkt het.

Al verschillende kunnen speelpleinwerkingen ‘t Pad (Waregem), De Speelberg (Beveren-Leie), De Speeldooze (Sint-Eloois-Vijve) en speelplein Desselgem genieten van workshops die de jeugddienst aanbiedt. Door de social distancing en de (verplichte) werking in bubbels is dat dit jaar moeilijk om te organiseren. “Daarom komt er deze zomer vier weken lang op elke speelpleinwerking een attractie, die elke week doorschuift naar een ander speelplein”, legt schepen van Jeugd en Kinderopvang Jo Neirynck (CD&V) uit. “Met deze extra speelwaarde ondersteunen we de speelpleinen in hun broodnodige werking.”

Geen extra begeleiding nodig

Concreet krijgen de speelpleinen bezoek van het gladiatorspel ‘Get ‘m Off’, een opblaasbaar voetbaldoel met mikgaten, opblaasbare sumopakken en de attractie Twistair. Deze week kunnen de 114 kinderen van het Desselgemse speelplein alvast genieten van het opblaasbaar voetbaldoel. “Een bijkomend voordeel is trouwens dat de de aanwezige monitoren de attracties zelf kunnen beheren, waardoor er geen extra volwassenen in contact moeten komen met de kinderen”, besluit schepen Neirynck nog.