Spectaculaire tak van mountainbiken houdt wereldkampioenschap op Zuiderpromenade Peter Lanssens

13 augustus 2019

08u41 5 Waregem Het Boekenplein en de Zuiderpromenade vormen op donderdag 15 augustus het decor voor het wereldkampioenschap Mountainbike Eliminator. City Mountainbike mag het WK, het gaat over een spectaculaire tak van het mountainbiken, van de UCI voor het eerst organiseren in Waregem. Opmerkelijk, want het wereldkampioenschap werd de voorbije jaren altijd in China gereden. Maar die verre verplaatsing was niet ideaal voor de Europese atleten.

De Waregemse organisatoren grijpen de kans die ze van de UCI krijgen met beide handen. Meer nog: City Mountainbike is nu voor de komende vier jaar eigenaar van de UCI wereldkampioenschapsrechten. Te beginnen met Waregem in 2019. Het parcours op het Boekenplein en de Zuiderpromenade is 493 meter lang en telt vijf hindernissen, het in- en uitrijden van de ondergrondse parking daar inbegrepen. Spektakel verzekerd dus. Het WK Eliminator verwacht deelnemers uit meer dan twintig landen. De volledige wereldtop zal er zijn, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Iedere renner rijdt het hindernissenparcours, zeg maar de cross-country van het mountainbiken, als tijdrit. De besten stoten door en rijden uiteindelijk de grote finale (plaats 1 tot 4) of kleine finale (plaats 5 tot 8). De tijdritten starten om 15 uur. De kleine finale is om 17.25 uur, de grote finale om 17.40 uur. Meer info, onder meer over de kanshebbers voor de regenboogtrui, staat op de website van City Mountainbike.