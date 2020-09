Sp.a houdt affichecampagne tegen geurhinder Ursa, eind oktober wordt directie op het matje geroepen Pieterjan Neirynck

13u08 0 Waregem Om de geurproblematiek rond de isolatiefabrikant Ursa onder de aandacht te houden, deelde oppositiepartij sp.a onlangs 400 affiches tegen luchtvervuiling uit onder buurtbewoners van het Desselgemse bedrijf. Eind oktober moet de bedrijfsleiding tekst en uitleg verschaffen aan de fractieleiders van de Waregemse gemeenteraad.

Al zeker dertig jaar komen er op gezette tijdstippen klachten over geurhinder van de isolatiefabrikant. Volgens veel buurtbewoners is het ’s zomers onmogelijk om buiten te zitten door de uitstoot van Ursa. Sommige mensen zouden keel- en hoofdpijn krijgen door de geur. Dat de geurhinder bestaat bij bepaalde personen, weerlegt de glaswolproducent niet. Na vragen die oppositieraadslid Tom Demunter (sp.a) tijdens de laatste gemeenteraad stelde en een discussie met andere raadsleden, greep burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) in. Hij kondigde aan dat de bedrijfsleiding binnenkort op het matje geroepen wordt bij de fractieleiders.

Intussen hebben de stad en de bedrijfsleiding een moment vastgelegd. Op dinsdag 27 oktober komt Ursa tekst en uitleg verschaffen aan de fractieleiders van de gemeenteraad. Het is nog niet duidelijk of dit overleg toegankelijk is voor het publiek. Gemeenteraadslid Tom Demunter hoopt alvast van wel en startte in tussentijd een affichecampagne op. Een groep vrijwilligers verdeelde begin deze week enkele honderden affiches onder de buurtbewoners van Ursa.