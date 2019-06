Somival scoort achttien (!) medailles op Special Olympics Peter Lanssens

03 juni 2019

10u22 0 Waregem De zonovergoten 37ste Nationale Spelen in Sint-Niklaas en Beveren waren een schot in de roos voor het Waregemse Somival. De sportclub voor mensen met een beperking bracht zo maar eventjes achttien medailles mee naar huis.

Dat is te danken aan tien atleten die aantraden in zwemmen en atletiek. Zij sleepten acht keer goud, drie keer zilver en zeven keer brons in de wacht. Dat zijn voor Somival zeven medailles meer dan op de vorige editie van de Special Olympics, met hetzelfde aantal deelnemers. Om maar te zeggen hoe straf de prestatie van de atleten is. In het zwemmen zijn de medaillewinnaars Gwendolina Pannecoucke (twee keer goud en een keer brons), Andy Vander Linden (zilver), Laure-Anne Vandamme (goud en brons), Tom Degraeve (twee keer brons), Marijn Haesaert (goud en twee keer zilver) en Rebecca Streulens (twee keer brons). In het atletiek zijn dat Luc Saelens (brons), Inge Lanneau (drie keer goud), Tjörven Delhaye (goud). Ook Koen Hubrecht verdient een vermelding. Hij behaalde meerdere ereplaatsen. “Zwemtrainer Katrien Thys en atletiekcoach Mia Frère hebben een groot aandeel in de mooie resultaten. Ik dank ook hen”, zegt Marc Vanryckeghem, die de delegatie leidde. De delegatie van Somival genoot met volle teugen van vier fantastische dagen vol sportiviteit, vriendschap en blijheid. De volgende Nationale Spelen vinden in 2020 hoogstwaarschijnlijk in Antwerpen plaats. Somival zal er dan weer bij zijn. Info: www.somival.be.

