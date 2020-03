Solidariteitscampagne #WaregemHelpt nu ook groot in het straatbeeld Pieterjan Neirynck

27 maart 2020

19u16 8 Waregem Iets meer dan een week nadat het Waregemse stadsbestuur Iets meer dan een week nadat het Waregemse stadsbestuur de solidariteitsactie in het leven riep, krijgt #WaregemHelpt nu ook een fysieke aanwezigheid in de stad. Op dertig locaties langs de Waregemse wegen staan er sinds vrijdag grote affiches.

Het stadsbestuur wil de inwoners een hart onder de riem steken met #WaregemHelpt en hen oproepen om solidair te zijn. Niet enkel met het vrijwilligerssysteem, maar ook met grote borden langs invalswegen. “We zien het als een morele opkikker voor onze inwoners. Positieve berichten zijn in deze uitzonderlijke tijden niet te onderschatten”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en de maatregelen opvolgt, dan komen we hier als stad en maatschappij sterker uit.” Overigens komt ook de slogan ‘Samen sterker dan ooit’ terug op de grote affiches, een zin waarmee de burgemeester zijn boodschap aan de bevolking donderdag afsloot.