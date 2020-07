Smakelijke afsluiter met aardbeien en appelsap voor Waregemse klimaatbende Pieterjan Neirynck

16u37 0 Waregem Ondanks de coronacrisis heeft de klimaatbende, een groep Waregemse leerlingen die zich engageerde om 5 procent minder CO2 uit te stoten tegen eind juni, een fijne afsluiter gekregen. De deelnemende leerlingen kregen een lekkere verrassing van het stadsbestuur.

In oktober vorig jaar trapten zo’n 400 leerlingen uit twaalf verschillende Waregemse basisscholen hun klimaatuitdaging af in het stadspark Baron Casier. Het was de bedoeling om doorheen het schooljaar verschillende acties te ondernemen om de CO2-uitstoot van hun school omlaag te halen. “De kinderen hebben heel wat geleerd rond energie meten én besparen, tot de lockdown inging”, vertelt schepen van Klimaat Maria Polfliet (CD&V). “De verdere plannen gingen helaas in de diepvries en geraakten er niet meer uit tot het einde van het schooljaar.”

Aardbeien en appelsap

Op zich is dat geen probleem, want het project kan met dezelfde leerlingen voortgezet worden tijdens het volgende schooljaar. “Alleen lukte dat voor zeven scholen jammer genoeg niet meer”, stelt schepen Polfliet, die samen met collega-schepen Jo Neirynck, MOS-coördinator West-Vlaanderen Joke Oosterlijnck en stadsambtenaren Lore Lecluyse en Veerle Teirlynck op pad ging. Afgelopen maandag bezocht deze ‘klimaatkaravaan’ de zesde leerjaren van de basisscholen Sint-Petrus, Talentensprong, Biezebos, Keukeldam en Biest, net als het vierde leerjaar van basisschool De Jager en een klas van het buitengewoon onderwijs Zonneburcht. Alle leerlingen werden getrakteerd op verse aardbeien en een lokale appelsap.