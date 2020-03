Sloop dreigt voor volkscafé en voormalig klooster, inwoners starten petitie: “Nieuwenhove zal doodbloeden” Pieterjan Neirynck

06 maart 2020

13u13 10 Waregem Deze zomer moeten volkscafé De Gilde en het voormalige klooster van de paters Oblaten in Nieuwenhove plaatsruimen voor een klein bouwproject met zes woningen. Tenminste, dat is de bedoeling, want steeds meer inwoners kanten zich tegen het project. “Onze bijnaam is het ‘dorp der mirakelen’. Er mag gerust nog eens eentje gebeuren”, klinkt het in het café.

De laatste dagen overheerst de ongerustheid in Nieuwenhove. Veel inwoners pikken het niet dat een mooi stukje erfgoed in de Remi Vanmeerhaeghestraat dreigt te verdwijnen. Het gaat om de restanten van het noviciaat, het voormalige klooster dat in 1905 werd gesticht om geestelijken op te leiden. Nu dreigt het gesloopt te worden. “Jaren geleden heeft het stadsbestuur hier een bord geplaatst, waarop vermeld staat welk erfgoed hier achter ons ligt. Nu zouden ze zomaar een omgevingsvergunning voor de sloop ervan toekennen. Ik begrijp dat niet”, zegt Caroline Kesteloot. Zij startte daarom een petitie die ondertussen al 374 handtekeningen telt.

Sociaal leven

Misschien nog belangrijker is dat het geplande woonproject ook café De Gilde in de problemen brengt. “In het dorp zijn er nog amper twee cafés te vinden. Als De Gilde moet sluiten, dan is dat echt nefast voor het sociale leven in Nieuwenhove. Iedereen is hier welkom, op sommige dagen zit het hier stampvol. ‘s Zondags gaat Ingrid hier rond met boterhammen, waar vind je dat nog?”, gaat Caroline, die zeventien jaar geleden de liefde volgde naar Nieuwenhove, verder. Ze is lid bij toneelbond Nut & Vermaak, die elk jaar repeteert in een zaaltje boven het café. “Daarvoor mogen we binnenkort ook een nieuwe locatie zoeken.”

Mocht de brouwerij het gebouw willen overkopen, dan is het café gered. Ingrid Feys

700 leden

Al zijn de plannen vooral een streep door de rekening van uitbaatster Ingrid Feys. “Net voor nieuwjaar kregen we plots de boodschap dat ons contract op 1 juli afloopt. Mijn man en ik hadden nochtans op een nieuwe verlenging van negen jaar gerekend. Tegen dan zouden onze drie kinderen het huis uit zijn en waren we zelf de pensioenleeftijd genaderd”, zucht ze. “Nu moet ik dus een nieuwe woning én werk zoeken. Of een ander café overnemen, maar begin eens te zoeken naar een café met woonruimte. Niet eenvoudig”, zegt Ingrid. Ze wijst verder op de gevolgen voor de supportersvereniging van Club Brugge, die 700 leden telt en nu een nieuw lokaal moet zoeken.

Onaanvaardbaar

Ook Groen schaart zich achter het protest van de inwoners en haalde de kwestie dinsdag aan op de gemeenteraad. “Het is onaanvaardbaar mocht dit stukje gemeenschapsleven verdwijnen”, klinkt het bij gemeenteraadsleden Inge Vandevelde en Marij Vanlauwe. “We zijn niet tegen het bouwen van woningen, want die zijn nodig. Alleen mag dit dorpsgezicht, de dorpsomgeving waar menig Ninoviet zijn kindertijd doorbracht, niet zomaar verdwijnen.”

Signaal van bevolking

Het stadsbestuur laat weten dat de formele beslissing rond de bouwvergunning nog moet vallen. Volgens cultuurschepen Pietro Iacopucci (CD&V) zal het schepencollege zich voor april over de kwestie buigen. “Er is duidelijk een signaal gekomen dat de mensen bekommerd zijn. We vragen nog advies op bij de stadsdiensten en houden rekening met de petitie en de twee ingediende bezwaarschriften. En zelf de site kopen? Dat is momenteel niet aan de orde”, aldus Iacopucci.