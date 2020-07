Slechts 5 procent van gratis Waregembonnen komt terecht bij horeca Pieterjan Neirynck

15 juli 2020

06u02 0 Waregem Van de gratis Waregembonnen die het stadsbestuur tijdens de coronacrisis verdeelde, is momenteel 35 procent terechtgekomen bij de supermarkten. Dat bleek uit een voorlopige tussenstand op de gemeenteraad van vorige week. “Supermarkten hadden het nochtans allesbehalve moeilijk”, zegt oppositieraadslid Michiel Vandewalle.

In april maakte de gemeenteraad 2,5 miljoen euro aan financiële middelen vrij om de lokale economie, de gezinnen en de verenigingen te ondersteunen. In totaal vloeide 1 miljoen euro rechtstreeks naar de Waregemnaars, want iedere inwoner kreeg een gratis Waregembon van 25 euro. Die kan iedereen vrij besteden bij de lokale handelaars. Alle oppositiepartijen stemden in met de steunmaatregel, al had oppositiepartij N-VA/Open Vld van meet af aan een extra bezorgdheid. “We riepen op om de lijst van deelnemende handelszaken te bekijken en te vermijden dat de bonnen massaal besteed werden in supermarkten”, legt fractieleider Michiel Vandewalle uit.

15 procent uitbetaald

Tevergeefs, want uit een eerste tussenstand blijkt dat heel wat inwoners de bon spendeerden in een supermarkt. “Na een maand heeft de stad al 142.000 euro aan corona-Waregembonnen uitbetaald, wat overeenkomt met ongeveer 15 procent”, zegt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V). Van dat bedrag ging er 35 procent naar supermarkten, 32 procent naar diverse kleinhandel en 25 procent naar kledingwinkels. Met minder dan 5 procent is de horecasector het kneusje. “Het gaat hier wel nog maar om een fractie, want de bonnen moeten voor het einde van het jaar besteed worden. Daarna kennen we de definitieve verdeling.”

Toch toont Vandewalle zich nu al bezorgd. “Supermarkten zijn niet de lokale getroffen handelaars die we financieel moesten ondersteunen, ook al heb ik veel respect voor het personeel dat in moeilijke tijden bleef werken. Bovendien zorgen de Waregembonnen die in de supermarkten terechtkwamen niet voor extra koopkracht. De bon werd gewoon gebruikt om de normale uitgaven te bekostigen”, zegt het oppositieraadslid. “Met een kleine aanpassing aan het reglement hadden we supermarkten kunnen uitsluiten.”

Juridisch probleem

Tijdens de gemeenteraad gaf schepen Chanterie aan dat zoiets niet mogelijk is. “Juridisch gezien kunnen we supermarkten niet uitsluiten, want dat zou discriminerend zijn”, zei hij. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) kwam tussen in de discussie en wees erop dat bepaalde (kleinere) supermarkten uitgebaat worden door lokale ondernemers. “Het gaat inderdaad niet in alle gevallen om de grote ketens. Deze actie was ook niet enkel bedoeld om de lokale handel te promoten, maar ook en vooral om de koopkracht van de gezinnen te versterken”, besloot Chanterie.