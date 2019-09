Slang van meter lang schrikt straat op in Desselgem, brandweer kan dier makkelijk vangen Alexander Haezebrouck

15 september 2019

16u31 6 Waregem Buurtbewoners van de Leiestraat in Desselgem schrokken zondagnamiddag nogal toen ze plots een slang van een meter lang opmerkten in hun straat. “Het dier sloop van op straat onze haag in”, vertelt buurtbewoner Frank Bekaert.

“We waren op weg naar huis toen we tot onze grote verbazing plots een slang opmerkten midden op de straat”, vertelt Frank Bekaert uit de Leiestraat. “We wisten eerst niet goed wat te doen, maar hebben dan toch de hulpdiensten verwittigd.”

De brandweer kon het dier snel vangen. “Ze hebben het dier in een tonnetje meegenomen naar de kazerne”, vertelt Ronny Damman van de hulpverleningszone Fluvia. “Het dierenasiel zal het dier komen ophalen.” Het is niet duidelijk waar de slang vandaan kwam. Vermoedelijk ontsnapte de slang onlangs uit een terrarium, maar bij de brandweer werd geen ontsnapte slang gemeld. “Het is blijkbaar al de tweede slang in twee weken die de brandweer in de buurt moet komen ophalen”, klinkt het bij de buurtbewoners.