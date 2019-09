Slachtoffers glurende cafébaas kunnen zich eindelijk tot beklaagde zelf richten “Please laat je behandelen, je hebt een groot probleem” Alexander Haezebrouck

18 september 2019

13u59 0 Waregem Op het proces van de glurende ex-cafébaas van het danscafé Bananas in Waregem konden de slachtoffers zich woensdag voor het eerst tot de man zelf richten. Zijn advocate vraagt om de man een opschorting van straf te geven. “We hebben vandaag één doel, aantonen dat deze man een manipulator en leugenaar is die moet geholpen worden”, klonk het bij de slachtoffers.

De rechtszaak rond de glurende ex-cafébaas Christophe B. van het danscafé Bananas in Waregem werd vandaag opnieuw gedaan. Tijdens de eerste zitting kwam de man niet opdagen en bleek hij in Amerika bij zijn nieuwe vriendin te vertoeven. Op de dag van het vonnis zou geveld worden, kwam hij plots wel opdagen, zijn advocate vroeg toen om de debatten opnieuw te openen om de belangen van Christophe B. te kunnen verdedigen. Voor de slachtoffers, er stelden zich in totaal achttien burgerlijke partij, was het vandaag het uitgelezen moment om zich tot hun gluurder te richten, en ze waren niet mals voor de man. “We kenden je niet alleen als cafébaas maar ook als vriend. Toen het nieuws uitbrak en we de beelden bij de politie zagen, is een bom ontploft. Walgelijke en verrassend scherpe beelden waren het, tot nu kijk ik altijd in het rond als ik naar een openbaar toilet ga. Toen we je vroegen of de geruchten klopten, loog je recht in ons gezicht, en we geloofden je dan nog. Zeggen dat het je spijt klinkt nu wel erg goedkoop. Please, laat je behandelen, want je hebt echt een groot probleem. Doe het voor jezelf, je kinderen en andere mogelijke slachtoffers.” De advocaat van Christophe B. vraagt een opschorting van straf voor de man. “Als zoiets op zijn strafblad zou staan, dan kan hij moeilijk definitief verhuizen naar zijn nieuwe vriendin in Amerika en is werk zoeken bijna een onmogelijke opdracht. De feiten zijn gebeurd uit een perverse curiositeit die een verslaving is geworden. Hij deed het ook uit verveling, de Bananas openen vroeg van hem maar vier dagen arbeid in de week.” Christophe B. zelf verontschuldigde zich uitvoerig. “Ik wist dat wat ik deed fout was en begrijp nog altijd niet hoe het zover is kunnen komen dat ik die feiten gepleegd heb. Elke dag zit ik daar nog mee in mijn hoofd, vanaf het moment dat ik opsta. In België functioneren lukt niet meer, daarom dat ik werk zoek in het buitenland.” Vlak na de rechtszaak werd het zijn toenmalige zakenpartner bij café Bananas Frank Rickaert hem te veel. Hij schold beklaagde Christophe B. de huid vol en moest in bedwang worden gehouden door agenten. Ook beide dochters van Rickaert werden gefilmd op de toiletten. Agenten moesten de man even weg brengen om hem terug tot rust te laten komen.

40 maanden cel en 8.000 euro boete gevraagd

Christophe B. riskeert een gevangenisstraf van 40 maanden, een geldboete van 8.000 euro, een ontzetting uit zijn rechten voor de periode van tien jaar en een verbod om te werken in de omgeving va kinderen. Christophe B. had in zijn danscafé Bananas in Waregem camera’s had gehangen in de vrouwentoiletten. Hij hield honderden filmpjes bij, en sloeg die op in mapjes die namen kregen. Zo focuste hij soms op de borsten of kregen zijn favorietjes een aparte map. Ook bij hem thuis werden verborgen camera’s gevonden waarmee hij vrijpartijen met zijn vriendinnen filmde. Tijdens een huiszoeking werd ook nog eens een gigantische collectie kinderporno gevonden. Er zaten zelfs beelden bij van seks met dieren. De slachtoffers vragen elk een schadevergoeding. Vonnis op 16 oktober.