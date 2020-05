Exclusief voor abonnees Slachtoffer van valentijnsoverval aan station Waregem: “Ik voel me nergens nog veilig” Hans Verbeke

26 mei 2020

23u00 0 Waregem De brutale overval waarbij op Valentijnsdag in Waregem een man van middelbare leeftijd onder bedreiging van een vuurwapen beroofd werd van zijn uurwerk, is nog altijd niet opgehelderd. Het dossier kreeg daarom zendtijd in het opsporingsprogramma ‘Faroek’. “Ik wil dat de dader gestraft wordt”, zegt slachtoffer Johan. “Sinds de overval voel ik me overal bedreigd.”

Johan arriveerde die middag om 12.51 uur met de trein in het station van Waregem. Op weg naar de parking, waar zijn Volkswagen Golf stond, werd hij achtervolgd door de twintiger die hem even later zou beroven. “Op het moment dat ik m’n wagen opende, stond hij daar plots, met een vuurwapen in de hand”, vertelt Johan. “Hij eiste m’n uurwerk, of geld. Ik was bang en probeerde de aandacht te trekken van mensen in de buurt, door te roepen dat hij me met rust moest laten. Ik vroeg dat hij me gewoon naar huis zou laten gaan en vroeg hem zijn revolver weer weg te stoppen.”

