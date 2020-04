Sint-Paulusschool geeft alle leraren en medewerkers een Covid-veiligheidskit Pieterjan Neirynck

25 april 2020

08u41 0 Waregem De Sint-Paulusschool, met verschillende campussen in Waregem, Anzegem en Avelgem, voorziet alle 1.250 personeelsleden van een Covid-veiligheidspakketje. Met daarin beschermingsmateriaal tegen het coronavirus. “Een zinvolle investering, ook naar de toekomst toe”, vertelt coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie.

Het pakket bestaat uit twee herbruikbare mondmaskers, handgel, ontsmettingsspray, handschoenen en papieren tissues. Alle leerkrachten en andere medewerkers van de campussen College, Hemelvaart, VTI, VIBSO in Waregem krijgen er binnenkort eentje. Ook het personeel van campus Sint-Jan Berchmans (Avelgem), campus Sint-Vincentius (Anzegem) en Vives Waregem-Tielt (het vroegere Aleydis) maken er aanspraak op. De veiligheidskits worden aangeboden in samenwerking met borstkankerorganisatie Think Pink en zijn momenteel nog in productie.

Maandag vergadering

Nu de Nationale Veiligheidsraad zich uitgesproken heeft, kan de Sint-Paulusschool beginnen nadenken over een heropstart van haar campussen. “Dat niet alle leerlingen op 18 mei terugkeren naar school, betekent niet dat we een overbodige investering maken. Waarschijnlijk zullen er nog opstoten van het coronavirus volgen, dus we willen het personeel de nodige beschermingsmiddelen bieden”, legt coördinerend directeur Jean-Marie Noreillie uit. Maandag verzamelen de verschillende campusdirecteurs om de concrete heropstart voor te bereiden.