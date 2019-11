Sint-Paulusschool campus VTI zamelt 1.924 euro in naar aanleiding van Rode Neuzen Dag Joyce Mesdag

29 november 2019

16u21 0 Waregem De Sint-Paulusschool campus VTI in Waregem heeft 1.924 euro ingezameld naar aanleiding van Rode Neuzen Dag, de inzamelactie van VTM, Q-Music en HLN, in samenwerking met Belfius. De vierde editie van ‘Rode Neuzen Dag’ zet dit jaar in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen.

“Met verschillende leuke acties konden de leerkrachten en leerlingen elkaar uitdagen en zo geld inzamelen voor een goede doel in het kader van Rode Neuzen Dag”, zegt Joachim Archie, directeur. “Zo daagden de leerkrachten de leerlingen uit om een hele dag hun gsm af te geven, en daagden leerlingen hun leerkrachten uit om op rolschaatsen of in een bruidsjurk te komen lesgeven. In totaal brachten onze acties 1.924 euro op. Het ingezamelde geld zullen we besteden aan de renovatie van de kapel, die wordt omgevormd tot een warme en sfeervolle ontspanningsruimte. Leerlingen of klasgroepen kunnen er terecht om tot rust komen, samen te praten, te luisteren, enz. Kortom, het wordt een stilteplaats midden de drukte van de school. Campus VTI is een STEM- school voor makers en bedenkers. De leerlingen van de derde graad houtbewerking en interieur nemen het ontwerp en de realisatie van het project grotendeels zelf in handen.”

Pesten

De vijfdejaars konden vrijdag luisteren naar een getuigenis over pesten. “Ze waren onder de indruk van de grote de impact die pesten kan hebben op het leven van een jongeman”, zegt Joachim. “Tegelijk was de boodschap hoopgevend. Onze gastspreker benadrukte hoe hij uit een diep dal geholpen werd door de kracht van het praten en met de steun van zijn vrienden.”