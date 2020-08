Sint-Eloois-Vijve krijgt grotere AD Delhaize met ondergrondse parking: “We leggen een nieuwe inrit aan om het verkeer te spreiden en houden ook rekening met zwakke weggebruikers” Pieterjan Neirynck

19 augustus 2020

15u44 0 Waregem Met een nieuwbouw op de bestaande site krijgt supermarkt AD Delhaize op de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve tegen 2022 een stevige opfrisbeurt. De eigenaars, de familie Dewitte uit Deinze, voorzien ook plaats voor drie extra winkels en breiden het aantal parkeerplaatsen uit tot 275 wagens. “We willen de Waregemnaar een volledige winkelbeleving aanbieden waar alles op één plaats te vinden is.”

De familie Dewitte-Debonné, bestaande uit Geert, Nadia en zonen Tom en Sam, is een bekende naam in de supermarktwereld. Ze zijn al 35 jaar eigenaar van de Delhaize-supermarkt in Deinze en mede-eigenaar van een vestiging in Lede. Drie jaar geleden namen ze ook de supermarkt in Sint-Eloois-Vijve onder hun hoede. Vanaf volgend jaar staat daar een en ander te gebeuren. “Na twee jaar van voorbereidingen starten de werken om een nieuw pand met 2.250 vierkante meter aan winkelruimte op te trekken”, vertelt Geert (61) trots. “We kochten enkele omliggende percelen op de Vijfseweg aan omdat de nieuwe winkel naast de bestaande winkel gebouwd wordt.”

Verkeersstromen

Dankzij die aansluiting met de Vijfseweg kan de familie daar ook een nieuwe op- en afrit aanleggen. Via die weg kunnen klanten makkelijk de nieuwe ondergrondse parking bereiken. “Het is eigenlijk een half verzonken parking, waardoor je geen keldergevoel hebt. Ook de bestaande toegang blijft behouden, maar een uitgebreide verkeersstudie heeft aangetoond dat de nieuwe op- en afrit de verkeersstromen beter zal verdelen”, legt Geert uit. Zaakvoerder Tom (31) pikt in: “Vrachtwagens kunnen rond het gebouw het magazijn bereiken en voor zwakke weggebruikers komt er zelfs een afgescheiden fietspad. Het stadsbestuur vond dat een belangrijk punt.”

Verhuurpanden

De nieuwe supermarkt, een ontwerp van architect Dominiek Depoortere uit Beveren-Leie, zal de helft groter zijn dan de bestaande winkel. “Na de verhuis krijgt de bestaande winkel een nieuwe bestemming als verhuurpand. Ook de bovenruimte van de nieuwe winkel zullen we verhuren. We hebben een vergunning voor een horeca- of handelszaak, maar er zijn nog geen concrete plannen.” Een binnenspeeltuin voor kinderen of een fitnesscentrum behoort ook tot een van de mogelijkheden. Wie interesse heeft, mag contact opnemen met de familie Dewitte.

Meer personeel nodig

De afbraak van de huizen op de Vijfseweg start dit najaar nog. Begin 2021 beginnen de bouwwerken, die midden 2022 afgerond moeten zijn. Omdat de winkel een stuk groter wordt, gaan de zaakvoerders op zoek naar extra personeelsleden. “Momenteel zijn er 25 medewerkers aan het werk, maar dat aantal moeten we opdrijven naar 45. Mede dankzij hun inspanningen kunnen we deze plannen uitvoeren. Veel medewerkers staan al te trappelen om in de nieuwbouw aan de slag te gaan.”