Singhet Vro nodigt andere Desselgemse koren uit op verjaardagsconcert Pieterjan Neirynck

09 maart 2020

22u41 0 Waregem Komende zaterdag treden maar liefst vijf Desselgemse koren samen op in de Sint-Martinuskerk. Ze doen dat ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Singhet Vro. Het is meteen ook de afsluiter van het jubileumjaar van het Desselgemse koor.

Alles begon in 1969. Een groepje vrouwen van het toenmalige KAV besloot om een gelegenheidskoortje op te richten, naar aanleiding van een kerstfeestje. Ooit begonnen als de ‘Zingende Moeders’, maar nu uitgegroeid tot een heus koort met zo’n 25 zingende mannen en vrouwen. “We vonden dat we het jubileum niet zomaar mochten laten passeren”, vertelt Steef Coorevits, voorzitter en zoon van bezielster Nelly Deboiserie. “Daarom hebben we de verjaardag opgevat als een drieluik. In juni organiseerden we een muzikale wandeling langs betekenisvolle plekken voor het koor. Daarna was er het jaarlijkse kerstconcert in de Sint-Martinuskerk, dat we al sinds 1987 onafgebroken organiseren.”

En nu is de Desselgemse kerk dus opnieuw het decor voor een concert. Singhet Vro kiest ervoor om vier andere koren uit te nodigen: kinderkoor Muzquito (onder leiding van Jürgen Vandenberghe), jeugdkoor Sjoklamuze (onder leiding van Ida Lavaert), meisjeskoor VOX (onder leiding van Sander Hendrickx) en kamerkoor Qui Vive (onder leiding van Elsi Spanoghe en Sander Hendrickx). “Leuk om weten: eigenlijk zijn al deze koren doorheen de jaren ontstaan uit het initiële koor, Singhet Vro”, geeft Steef nog mee. Kaarten zijn nog op voorhand te koop aan 10 euro, via info@singhetvro.be. Aan de deur kost een ticket 12 euro. Het concert begint om 19.30 uur.