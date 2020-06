Serviceclub Zonta schenkt laptops aan Waregemse VIBSO Pieterjan Neirynck

01 juni 2020

16u54 2 Waregem Nu veel leerlingen de laatste weken noodgedwongen thuis lessen volgen, heeft een nieuwe problematiek de kop opgestoken. Veel leerlingen hebben geen pc of laptop of moeten er eentje delen met broers en/of zussen. Enkele Waregemse serviceclubs lanceerden daarom een actie waarbij oude laptops ingezameld worden voor scholen.

Ook de dames van serviceclub Zonta gaven gevolg aan de oproep en kozen ervoor om het VIBSO, de school voor buitengewoon onderwijs in de Broekstraat, te ondersteunen. “Eén van onze leden heeft een gebruikte pc geschonken, die voldeed aan de criteria van het VIBSO. Daarnaast hebben we de aankoop van twee gloednieuwe laptops gefinancierd”, legt bestuurslid Ingeborg Delmulle uit. Het tweedehands exemplaar ging naar een leerling van de school, de nieuwe toestellen blijven eigendom van de school. “Momenteel worden ze uitgeleend waar nodig, maar vanaf volgend schooljaar zullen ze in een soort huiswerkklas roteren onder leerlingen die thuis geen mogelijkheden hebben”, besluit het Zonta-lid.