Scouts lopen met prikstokken rond om

afval te ruimen: “Het geld is welkom” Peter Lanssens

27 augustus 2019

16u29 0

Leden van scouts Groeninge in Kortrijk ruimen tijdens Waregem Koerse afval op de weegplaats van de hippodroom, met prikstokken. “Het is heel warm, maar we kunnen er al bij al nog goed tegen. We hebben bonnetjes gekregen, zodat we regelmatig iets kunnen drinken”, vertellen Eline Descamps (17) en Charlotte De Backer (16) uit Kortrijk. Ze hadden na een uur al een bijna hele vuilniszak vol met onder meer papier, plastic bekers en petflessen. De meisjes krijgen 12 euro per uur voor het ruimen van het afval, van 14 tot 20 uur. “Het geld is welkom, om eind dit jaar een inleefreis naar een nog te bepalen land in Europa mee te bekostigen”, zeggen ze. “We hadden niet verwacht dat er zoveel volk op de hippodroom zou zijn. Er is een tof sfeertje, gezellig zeg! En het is leuk om ook wat naar de paardenrennen te kijken. Wel vervelend soms om ons tussen de massa te wurmen.”