Schepen verliest schoonmoeder (88)

aan coronavirus, aantal sterfgevallen wzc De Meers loopt op LSI/PNW

06 april 2020

15u25

Bron: LSI/PNW 0 Waregem In Waregem heeft mobiliteitschepen Philip Himpe (CD&V) zaterdag door het coronavirus afscheid moeten nemen van zijn schoonmoeder Denise Bulcaen (88). Precies een week geleden moest ze van woonzorgcentrum De Meers naar het ziekenhuis overgebracht worden. “Ze had een gezegende leeftijd en we zullen ons optrekken aan de vele goede herinneringen”, klinkt het bij Himpe. Het aantal sterfgevallen in De Meers loopt ondertussen verder op.

Denise Bulcaen was de weduwe van Frans Vervaecke. Ze hielp mee in de weverij Vercotex van haar echtgenoot en droeg zorg voor haar dochters Rogine en Nancy, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. “We woonden 25 jaar lang samen in een kangoeroewoning”, vertelt Philip Himpe. “Dat schept een heel innige band. Pas twee jaar geleden verhuisde ze naar De Meers. Ze is er altijd goed verzorgd en behandeld. Na het sluiten van de woonzorgcentra voerden we nog een videogesprek. Vorige week maandag moest ze dan plots met koorts naar het ziekenhuis.”

“Haar toestand leek stabiel, tot die vrijdagnacht erg verslechterde”, zegt Himpe. “Haar dochters konden nog afscheid nemen en zelfs even met haar praten. We troosten ons met de gedachte dat ze een gezegende leeftijd heeft gehaald en een mooi leven heeft gehad. Ze was erg sociaal, hield van kaarten, rummikub spelen.” Wegens de coronamaatregelen heeft de afscheidsdienst plaats in familiekring in de aula van uitvaartzorg Amez in Waregem.

10 overlijdens in twee weken

Woonzorgcentrum De Meers moest sinds vrijdag al afscheid nemen van minstens 5 bewoners, allen 80-plussers. Of ze allen aan corona overleden, is niet altijd even duidelijk. De twee weken voordien stierven nog eens 5 bewoners, waaronder alvast Thérèse Delesie (79) ook met zekerheid aan de gevolgen van corona. Volgens burgemeester Vanryckeghem was dat cijfer niet spectaculair hoger dan anders. Sowieso sterven in het woonzorgcentrum jaarlijks 90 bewoners.

Helpende handen

De Meers deed wel al een oproep naar extra helpende, verzorgende en verplegende handen. Door het virus zijn ook enkele medewerkers al ziek gevallen. “De medewerkers moeten in moeilijke omstandigheden werken”, aldus een mededeling van het Waregemse stadsbestuur. “Vrijwilligers en mantelzorgers zijn er niet meer om te helpen waardoor ook al hun taken op de schouders van de aanwezige personeelsleden terechtkomen. We weten dat we de komende weken van verschillende bewoners gedwongen afscheid zullen moeten nemen in niet evidente omstandigheden. Wie wil, kan beroep doen op psychologische ondersteuning. We slagen erin om op de vele vragen antwoord te bieden, maar het blijft alle hens aan dek.”

Bij alle bewoners wordt dagelijks de temperatuur opgemeten en elke bewoner wordt gescreend op mogelijke symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus. Ook eigen medewerkers worden dagelijks gescreend op temperatuur en andere symptomen. Er is ook een aparte afdeling met extra veiligheidsmaatregelen voor bewoners met symptomen.