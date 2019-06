Schakelstraat wordt autoluwe groene verbinding Peter Lanssens

05 juni 2019

07u38 5 Waregem De Schakelstraat in Waregem wordt in 2020 tot een autoluwe groene verbinding omgevormd, van de Zuiderlaan tot aan cultuurcentrum De Schakel. Kostprijs: 940.000 euro. De stad rekent wel op een Vlaamse subsidie van 100.000 tot 250.000 euro.

De herinrichting van de Schakelstraat is het sluitstuk van de aanleg van het nieuwe stadsdeel Zuidboulevard. Het huidige asfalt wordt opgebroken. Er komt een kleine dienstweg met slagboom in de plaats, voor De Schakel, leveranciers van WZC De Meers en instellingen van het Welzijnshuis. Ook gepland: 40 nieuwe bomen waaronder eiken en beuken, struiken en graspartijen. Verder voorzien: brede voetpaden, een veilige verbinding voor fietsers, een langzaam hellend vlak voor minder mobielen en personen met een beperking, ruimte om te parkeren aan Waregem Gaver Tennis Club en fietsparkeerplaatsen. Er wordt in het najaar een aannemer aangesteld. De werken starten in het voorjaar van 2020 en worden door schepen van Openbare Werken Philip Himpe (CD&V) opgevolgd.