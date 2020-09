Schaakclub Luctor et Emergo houdt coronaveilige opendeuravond voor kinderen Pieterjan Neirynck

10u20 0 Waregem In sportcentrum De Treffer in Waregem kan je je komende vrijdag tussen 18.30 en 20.00 uur laten onderdompelen in de wereld van schaken. De Koninklijke Waregemse Schaakvereniging Luctor et Emergo organiseert er een opendeuravond om nieuwe, jonge leden aan te trekken.

Normaal is de opendeuravond een gezellige bijeenkomst waar potentiële leden zich al eens aan een partij schaken mogen wagen. In coronatijden is dat een stuk moeilijker. “We focussen ons vooral op informatie overbrengen over onze werking. De ouders van mogelijke leden kunnen een presentatie meevolgen en vragen stellen”, zegt voorzitter Bart De Schepper van de schaakclub, die 50 volwassen leden en 30 jeugdspelers telt. “Dat aantal is lichtjes gezakt tegenover vorig jaar. We hebben enkele oudere leden die wat schrik hebben voor het coronavirus, maar eigenlijk valt dat goed mee. In principe dragen we mondmaskers tijdens het spelen.”

Vanaf 7 jaar

Ook dit jaar wil Luctor et Emergo kinderen verleiden om te leren schaken. “Een ideale leeftijd om te starten, is er niet. Laat ons zeggen dat kinderen van 7 of 8 jaar er klaar voor zijn om het spel aan te leren via onze stappenmethode. Een startend lid begint altijd in stap één, en kan daarna doorgroeien. Het is ook mogelijk dat je een aantal jaren in de eerste stap blijft, om de basis goed onder de knie te krijgen. Niemand wordt hier gedwongen om in sneltempo schaakkampioen te worden. We vinden het belangrijk om iedereen kansen te bieden”, besluit de voorzitter.