Samen klinken kan niet, dus Bermkouter houdt alternatieve actie voor Dag van de Buren Pieterjan Neirynck

30 mei 2020

12u07 0 Waregem Omdat de jaarlijkse Dag van de Buren vrijdagavond niet in de gewone vorm kon doorgaan, zorgde het buurtcomité van de Bermkouter in Beveren-Leie voor een alternatief. Alle bewoners kregen een doosje Waregemse paardenkopjes.

Met een hele lading paardenkopjes trokken Hilde Sabbe, Hilde Defoort, Mieke Verbrugge, Hilde Lavens, Jan Joseph en Marleen Tailly zaterdagmorgen door de Bermkouter. “Normaal verzamelen we jaarlijks met alle buren op het pleintje in onze straat om te klinken, maar dit jaar kan dat uiteraard niet. Spijtig, want het is een traditie die we al zeker 15 jaar in stand houden", klinkt het. Naast een doosje chocolade kregen alle buren ook een kaartje. “Geen Dag van de Buren dit jaar. Toch denken we aan jou met dit kleine gebaar. We duimen voor een goede gezondheid en een coronavrije zomer”, stond daarop te lezen.