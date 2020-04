Rusthuis De Meers zwaar getroffen door coronavirus: 17 bewoners overleden Pieterjan Neirynck

09 april 2020

17u56 0 Waregem In Waregem is rusthuis De Meers bijzonder hard getroffen door het coronavirus. Op korte tijd zijn er zeventien bewoners overleden, waarvan er vijf positief getest hadden. “Bij de andere twaalf waren er sterke aanwijzingen dat het ook om Covid-19 ging”, zegt coördinerend arts Areski Boumendil.

Met 301 bewoners is De Meers een van de grootste in onze provincie. “Normaal moeten we helaas afscheid nemen van negentig bewoners per jaar. Er zijn traditioneel twee pieken: de winterperiode met de griep en eventuele hittegolven tijdens de zomer. Dit jaar komt daar spijtig genoeg de coronacrisis bij”, zegt Boumendil. Volgens de coördinerend arts zullen er nog sterfgevallen bijkomen. “Voor zover ik weet, telt het rusthuis nu vijftig besmettingen. Een aantal mensen voelt zich al een stuk beter, maar er zijn nog altijd bewoners heel ziek.”

562 testen

Woensdagmiddag zijn de beloofde testkits aangekomen. Alle 301 bewoners en 261 personeelsleden worden nu getest op een eventuele besmetting. “Het keukenpersoneel zal geen test moeten ondergaan omdat zij weinig in contact komen met bewoners. Maar in ieder geval blijft het een groot werk. Er zijn zeven collega-huisartsen die bijspringen om alle testen af te nemen”, zegt Boumendil. De coördinerend arts verwacht dat de klus tegen zaterdag geklaard is. “Ten vroegste dinsdag zullen de eerste resultaten er zijn.”

Voldoende bescherming

Ook over een dreigend tekort aan beschermingsmateriaal schept Boumendil klaarheid. “In De Meers hebben we het geluk dat het stadsbestuur en W13 (de sociale intercommunale voor welzijnsbeleid, nvdr) alles op alles gezet hebben om voldoende materiaal te voorzien. Voorlopig zijn er nog geen tekorten, maar we hopen dat de aanvoer in stand blijft”, besluit hij. Ook burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) gaf aan dat de crisiscel dit op de voet blijft volgen.

Elkaar steunen

De medische crisis is ook psychologisch erg lastig. Niet in het minst voor de bewoners, maar ook voor de personeelsleden. De directie van De Meers schakelde daarom crisispsycholoog Steve Van Herreweghe in. “Het is pas mijn eerste week, maar ik voel dat het personeel het mentaal zwaar heeft. De medewerkers moeten aan een snel tempo bewoners afgeven, het afscheid is anders dan in normale tijden, de communicatie met de getroffen families verloopt moeilijk”, vertelt hij. “Alle personeelsleden moeten voor elkaar inspringen. Het is echt roeien met de riemen die er zijn. En toch vindt iedereen steun bij elkaar. Iemand zei me: ‘het is in het behelpen dat we elkaar vinden’. Maar we mogen ons geen illusies maken. Zeker ná de crisis zullen de psychologische gevolgen voelbaar worden.”