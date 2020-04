Rubix Waregem schenkt 2.000 mondmaskers aan rusthuis De Meers Pieterjan Neirynck

17 april 2020

17u15 0

Rubix Waregem, het vroegere Aandrijvingen D’hont, doneert 2.000 chirurgische mondmaskers aan woonzorgcentrum De Meers. “Onze hoofdzetel heeft 10.000 mondmaskers op de kop kunnen tikken en verdeelde die over verschillende vestigingen. In België koos men onder meer voor Waregem, omdat het rusthuis zo zwaar getroffen is door het coronavirus”, zegt Stephen Tassaert, die op de commerciële binnendienst werkt. “Mijn vrouw werkt zelf op de derde verdieping, waar er veel sterfgevallen te betreuren zijn. Ik weet maar al te goed hoe zwaar het momenteel is”, besluit hij.