Ruben en Romina zeggen ‘ja’ én dopen zoontje op schrikkeldag Pieterjan Neirynck

29 februari 2020

14u09 0 Waregem In het stadhuis van Waregem zijn Ruben Schollaert en Romina Deleersnijder zaterdagochtend in het huwelijksbootje getreden. Pas over vier jaar zullen ze hun eerste huwelijksverjaardag kunnen vieren. En alsof het schrikkelhuwelijk op zich nog niet genoeg is, vindt op deze schrikkeldag ook het doopsel van hun zoontje Seppe plaats.

De vonk tussen Ruben (39) en Romina (36) sprong in november 2009 over, en nu geven ze elkaar het ja-woord. Dat gebeurde zaterdagochtend om 11.00 uur, onder het toeziend oog van schepen van Burgerzaken Jo Neirynck (CD&V). Ook heel wat vrijwilligers van het Vlaamse Kruis tekenden present. Niet toevallig, want Ruben en Romina zijn zelf bestuursleden bij de Waregemse afdeling. Voor zowat iedereen is het schrikkelhuwelijk een primeur. “Of we speciaal deze datum gekozen hebben? Nee, maar we zijn er ons wel van bewust. Het was eerder een praktische keuze. De peter van Seppe werkt door de week én op zaterdag, maar vandaag had hij een vrije dag. En het is krokusvakantie, wat eveneens mooi meegenomen is”, vertelt Romina. Na de huwelijksplechtigheid in het stadhuis trok het koppel nog samen met familie en vrienden naar de kerk, want ook zoontje stond zaterdag in het middelpunt van de belangstelling. De elf weken oude Seppe werd op de schrikkeldag namelijk gedoopt.