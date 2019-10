Rouwbrieven komen niet of te laat aan: “Bpost, dat doe je niet met mensen in miserie” Bpost en Uitvaartunie bespreken de pijnlijke problematiek eind deze maand Peter Lanssens

22 oktober 2019

07u29 0 Waregem Steeds meer uitvaartondernemers hebben klachten over mensen die geen rouwbrief krijgen of die veel te laat ontvangen. “Mensen in rouw met zo’n situaties confronteren, dat kan gewoon niet. De betrokkenen reageren terecht emotioneel en gefrustreerd”, zegt begrafenisondernemer Bart Amez (53) uit Waregem. Bpost en de Uitvaartunie bespreken de problematiek.

Bart Amez is een naam als een klok in het begrafeniswezen. Hij heeft al ruim 36 jaar ervaring. Het valt de Waregemnaar al enkele jaren op dat rouwbrieven vaker niet dan wel aankomen of gewoon veel te laat aankomen. Hij stuurde net als de betrokken families al tal van mails naar de ombudsdienst van Bpost.

Geen beterschap

Dat levert geen beterschap op. “We krijgen nooit uitleg. Ik heb nochtans het gevoel dat de situatie steeds erger wordt. Het is tijd dat Bpost eens echt ingrijpt”, zegt Bart Amez. De gevolgen zijn telkens weer bijzonder pijnlijk, wanneer een rouwbrief niet of te laat aankomt. “Zo stonden hier op donderdag 17 oktober onverwacht mensen voor de deur van ons uitvaartcentrum”, vertelt hij. “Ze hadden hun rouwbrief veel te laat in de bus gekregen, op woensdag 9 oktober. Ze dachten dat de uitvaart pas de week nadien op donderdag zou zijn, terwijl die eigenlijk op donderdag 10 oktober al was. Pijnlijk. Die mensen reageren dan terecht emotioneel en gefrustreerd.”

Niet goedkoop

“Tijdens de afgelopen hoogzomer was het nog erger. Toen kwam door een staking bij Bpost geen enkele rouwbrief aan. We hadden in die periode zeker vijf overlijdens, maar niemand kreeg een brief”, zegt Bart Amez, die ook de nutteloze kosten aankaart door de slechte werking van Bpost. “Drukwerk is niet goedkoop. En een priorpostzegel kost 0,97 euro per stuk. Dat is gewoon weggegooid geld, als die brieven dan niet eens aankomen.”

Regio’s

Volgens de Uitvaartunie staat Bart Amez niet alleen met zijn klachten. Het is een algemeen probleem. De Uitvaartunie en Bpost zitten eind oktober samen om de problemen te bespreken en hopelijk met oplossingen te komen. Zo zal er bekeken worden in welke regio’s het fout loopt. In afwachting vraagt Bpost aan alle begrafenisondernemers om de brieven rechtstreeks in een postkantoor af te geven. Dan komen ze meteen in de stroom van aangetekende zendingen terecht, zodat alles sneller gaat. “We doen dat nu al”, reageert Bart Amez.

We zeggen aan families altijd om rouwbrieven niet in een rode brievenbus te stoppen. Maar om die naar het postkantoor in winkelgalerij Het Pand in Waregem te brengen. En bij hele dringende zendingen gaan we nog een stap verder door de rouwbrieven gewoon rechtstreeks naar het sorteercentrum van Bpost in Wondelgem bij Gent te brengen. Maar zelfs dan loopt het nog fout Begrafenisondernemer Bart Amez

Sorteercentrum

“Het gaat bij een uitvaart snel over vijftig tot honderd rouwbrieven. We zeggen aan die families altijd om die rouwbrieven niet in een rode brievenbus van Bpost te stoppen. Maar om die naar het postkantoor in winkelgalerij Het Pand in Waregem te brengen. En bij hele dringende zendingen gaan we nog een stap verder door de rouwbrieven gewoon rechtstreeks naar het sorteercentrum van Bpost in Wondelgem bij Gent te brengen. Maar zelfs dan loopt het nog fout en is er wel ergens een oom of tante die geen rouwbrief krijgt. Dat is onaanvaardbaar. Natuurlijk gebruiken we altijd een priorpostzegel. Dat is vanzelfsprekend.”