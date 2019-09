Rotonde ’t Leeuwke vandaag deels dicht Peter Lanssens

03 september 2019

09u03 2 Waregem Aquafin voert vandaag, dinsdag 3 september, onderhoudswerken uit aan de pompinstallatie op de rotonde van de Holstraat met de Franklin Rooseveltlaan in Waregem.

De werken zijn sinds 8.30 uur vanmorgen bezig. Wie daar moet zijn, houdt best rekening met vertraagd verkeer. Het verkeer tussen de Holstraat en Rooseveltlaan kan beurtelings over de rotonde blijven passeren. Omdat er met tijdelijke verkeerslichten wordt gewerkt. In de Felix Verhaeghestraat en Leeuwkestraat is enkel verkeer toegelaten dat rotonde ’t Leeuwke verlaat. De aannemer voorziet verder een lokale omleiding via de Lijsterlaan, Berkenlaan, Leeuwkestraat en Joannes Huyslaan, naar de Franklin Rooseveltlaan.