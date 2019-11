Rookmelder voorkomt erger bij schoorsteenbrand Alexander Haezebrouck

14 november 2019

17u28 0 Waregem In Zavelberg in Waregem is donderdagnamiddag brand uitgebroken aan een schoorsteen van een woning omstreeks 14.30 uur. De rookmelder ging plots af en de bewoner ging boven kijken. “Toen ik de deur opendeed, zag ik vlammen in de bergruimte”, vertelt bewoner Patrick Verfaille.

“Ik heb nog proberen te blussen met enkele emmers water maar dat lukte niet”, vertelt bewoner Patrick Verfaille. “Daarna ben ik naar buiten gegaan en heb ik de brandweer verwittigd.” Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al door het raam naar buiten. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar op de bovenverdieping is er veel schade. “We hebben een deel rond de schoorsteen moeten uitbreken om heropflakkering te voorkomen”, vertelt brandweerofficier Nino Decock van de hulpverleningszone Fluvia. Patrick Verfaille zal enkele dagen elders verblijven. “Opvang is geen probleem”, zegt Patrick. “Het is de eerste keer dit jaar dat ik de houtkachel gebruik.”