RESTORECENSIE. Uitstekende klassiekers met Japanse invloeden bij Hobo’s

Waregem

Restaurant Hobo’s in Waregem bestaat iets meer dan 20 jaar en blijft ongemeen populair. Hoewel de horecazaak enkel in de week geopend is, moet je vaak hopen op een plekje. Op een gezellig drukke vrijdagavond - met respect voor de coronamaatregelen - gingen we proeven van uitstekende klassieke gerechten met hier en daar Japanse invloeden. Meer recensies kan je hier terugvinden.