Renson houdt vijf werknemers thuis na coronabesmetting bij zoon van collega Pieterjan Neirynck

06 maart 2020

09u20 42 Waregem Renson, de Waregemse specialist in ventilatie en zonwering, heeft vijf personeelsleden uit voorzorg gevraagd om thuis te blijven. Eén van de betrokken werknemers heeft een zoon die besmet is met het nieuwe coronavirus. “Maar de collega in kwestie vertoont zelf geen symptomen en moet geen test ondergaan, zolang hij zich niet ziek voelt”, verklaart de woordvoerder.

De man in kwestie kwam werken in de nacht van woensdag op donderdag. “Achteraf heeft hij vernomen dat hij in contact is geweest met een drager van het coronavirus. Die drager is zijn eigen zoon”, stelt Roel Berlaen van Renson. “Onze collega besloot om zijn huisarts te raadplegen, maar die wou geen test afnemen. Er zijn slechts een beperkt aantal testen voorhanden en bovendien voelde onze collega zich niet ziek.” Renson besloot wel om de man thuis te houden, net als vier dichte collega’s uit de nachtploeg.

Het Waregemse bedrijf bracht ook alle werknemers via een interne e-mail op de hoogte en vraagt het personeel om waakzaam te zijn. “We hebben op verschillende plaatsen in het bedrijf extra maatregelen genomen”, aldus Berlaen. Het gaat dan om het verstrekken van papieren zakdoekjes en desinfecterende alcoholgels.