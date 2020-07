Regenpomp vat vuur: bergplaats vult zich met rook VHS

15 juli 2020

18u27 0 Waregem Een gezin met kinderen dat woensdag buiten middagmaalde, merkte plots dat er rook ontsnapte uit de bergplaats van hun woning. De regenpomp bleek de boosdoener.

Bij de alarmcentrale liep rond 13.30 uur een melding binnen vanuit de Ter Lindenstraat in Desselgem. “Door een defect had een regenpomp in een bergplaats even vuur gevat”, weet brandweerofficier Willy Pauwels. “Er ontstond behoorlijk wat rook maar bij onze aankomst was die al verdwenen. Er was ook geen brand meer, we hoefden dus niet te blussen. Veiligheidshalve hebben we de regenpomp ontkoppeld, de rest is werk voor een vakman.” Er kwam ook een ziekenwagen ter plaatse maar dat bleek uiteindelijk overbodig. Niemand raakte gewond.