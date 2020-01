Recidivist loopt twee keer in zes weken tegen de lamp: 4,5 maanden rijverbod VHS

13 januari 2020

Marcin W. moet noodgedwongen zijn wagen een tijd aan de kant laten staan. In zes weken tijd liep het twee keer fout en dat kost hem nu niet alleen 4,5 maanden rijverbod maar ook een boete van 2.560 euro.

Op 9 december 2018 hield de politie de Waregemnaar staande omdat hij duidelijk dronken was. De man liet twee promille alcohol in het bloed optekenen, iets waarvoor hij in het verleden ook al werd veroordeeld. Die herhaalde veroordelingen lijken de man echter weinig te raken. Zes weken later pleegde de man immers vluchtmisdrijf na een ongeval. Hij kon geïdentificeerd worden en krijgt nu van de politierechter de rekening gepresenteerd. Als Marcin W. op termijn zijn rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan.