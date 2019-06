Rechter streng voor stelende bende hangjongeren: tot 30 maanden effectieve celstraf Lieven Samyn

04 juni 2019

13u48

Bron: eigen berichtgeving 0 Waregem Een bende van tien hangjongeren is door de rechter in Kortrijk gestraft tot effectieve celstraffen die tot 30 maanden opliepen. Een stoutmoedige gewapende inbraak in Frituur Bea in Wakken (Dentergem) betekende het einde van hun strooptocht.

“Een bende hangjongeren die van geen hout pijlen wist te maken, hun dagen vullen met Playstation en drugs, zonder doel, afhankelijk van een leefloon. Fantaserend over overvallen en plofkraken.” Zo omschreef rechter Godelieve Scherrens het zootje ongeregeld dat zich voor haar moest verantwoorden voor tal van inbraken en diefstallen. Twee broers uit Dentergem maakten misbruik van de jongeren om hand- en spandiensten te leveren. Zij reden rond en gaven de tips waar ingebroken moest worden maar bleven zelf meestal op de achtergrond. Verklaringen van andere jongeren deden hen echter ook de das om. De broers El Malqui kregen respectievelijk 15 en 18 maanden effectieve celstraf en elk een boete van 1.600 euro.

In Wakken zou een kluis met wel 60.000 euro te rapen vallen, zo tipten de broers. In de nacht van 27 op 28 juli 2018 drongen Robbe B. (20) uit Wielsbeke, Luis V. (19) en Glenn P. (25) uit Waregem de frituur-annex woning op de Wapenplaats in Wakken binnen. Jolien V. (21) uit Meulebeke was chauffeur. Omdat het warm was, sliep de bewoonster beneden. Daar had het trio niet op gerekend. Ze werden betrapt maar reageerden door een neppistool in haar richting te zwaaien. De vrouw schreeuwde moord en brand waardoor de daders enkel met een gsm op de vlucht moesten slaan. Het trio zit ondertussen 11 maanden in de cel. Wie het wapen vasthield en de bewoonster bedreigde, wilden ze aan de rechter niet zeggen. Dat kon rechter Scherrens niet appreciëren. “Kansen vragen maar de waarheid niet willen zeggen”, klonk het. Glenn P. bekende dat hij een mes vast had, Robbe B. een biljartkeu. “Maar mijn DNA is niet op het mes gevonden”, kaatste Luis V. de bal terug. Zij kregen 18 tot 30 maanden effectieve celstraf en elk 1.600 euro boete. Enkele bendeleden liepen onlangs ook al een veroordeling op voor een overval in Zulte.