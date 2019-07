Processierupsen opgemerkt? Bel het meldpunt van de stad! VHS

02 juli 2019

De stad Waregem opent een meldpunt voor mensen die processierupsen opmerken. Tot nu toe is dat nog niet het geval maar elders in Vlaanderen, onder meer in Kuurne, werden de rupsen wel al gespot.

Vorige week nog werd een deeltje van het festivalterrein op Rock Werchter ontruimd nadat er processierupsen werden aangetroffen in eikenbomen. Dichter bij huis, in Kuurne, werden de insecten ook al gespot, op minstens drie plaatsen. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat er in Waregem geen processierupsen zouden opduiken. Daarom opent de stad een meldpunt. Wie de insecten op openbaar domein ziet, wordt gevraagd te bellen naar het nummer 056-62 12 80. Wie ze in z’n eigen tuin opmerkt, krijgt de raad een professionele insectenbestrijder in te schakelen. Tegen augustus zouden de meeste rupsen moeten ontpopt zijn in een onschuldige nachtvlinder.