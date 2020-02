Pot met olie op fornuis vat vuur Alexander Haezebrouck

24 februari 2020

14u44 0 Waregem In een woning langs de Tjollensstraat in Waregem is maandagmiddag brand uitgebroken in de keuken. De bewoners hadden een pot op het fornuis laten staan, die plots vuur vatte. Het vuur sloeg over naar de dampkap, de brandweer kon gelukkig snel blussen.

“Mijn echtgenote had een pot met vet op het vuur gezet en was even naar het toilet”, vertelt de bewoner van de woning. “Plots hoorde ik de rookmelder.” Het ouder koppel maakte zich zo snel mogelijk uit de voeten en ging om hulp vragen bij de buurman. “Ik heb meteen een emmer water over die pot gegooid en we hebben de brandweer gebeld”, vertelt de buurman. De kazerne van de brandweer is vlak bij de woning. De spuitgasten waren dus snel ter plaatse en konden het vuur dat ondertussen al was overgeslagen op de dampkap, snel blussen. De schade beperkte zich tot het fornuis en de dampkap. De rest van de woning liep lichte rookschade op.