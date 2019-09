Pop-upcafé in Stormestraat brengt 3.800 euro voor vier goede doelen op Peter Lanssens

23 september 2019

12u45 8 Waregem Opmerkelijk initiatief in hartje Waregem, waar er tijdens het verlengd weekend van 15 augustus een tijdelijk café was in de Stormestraat 103. “Als ‘privé-afscheidsfeest’ aan mijn ouderlijk huis”, zegt tandarts Geert Vanhauwere. Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en vrienden hielpen mee met de uitbating van het pop-upcafé. Het initiatief bracht 3.800 euro voor vier goede doelen op.

Er gaat concreet telkens 950 euro naar gezinsvervangend tehuis Ten Anker, vereniging sport en ontspanning voor mindervaliden Somival (waar zijn vrouw Hilde Deweer actief is), voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking Tordale (waar zoon Pieter Vanhauwere directeur is) en Hope for the Children. Dat laatste is een project om de extreme (kinder)armoede in Rong Vean in Cambodja aan te pakken, met tal van acties. Voor alle duidelijkheid nog dit: de tandartsenpraktijk van Geert Vanhauwere blijft wel in de Stormestraat 103.