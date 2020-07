Poolse vrachtwagen met stro uitgebrand langs E17 in Waregem, half uur file richting Gent LSI

20 juli 2020

21u00

Bron: LSI 0 Waregem Op de snelweg E17 in Waregem is maandagavond een Poolse vrachtwagen geladen met strobalen uitgebrand. Er raakte niemand gewond. De brand zorgde wel voor een half uur file tussen Kortrijk en Gent.

Rond 19u merkte de Poolse chauffeur tussen de oprit van Waregem en de vrachtwagenparking in Kruisem rook op uit zijn lading stro. Een landgenoot reed met dezelfde trekker en aanhangwagen achterop. Beide vrachtwagens zetten zich op de pechstrook. Op het ogenblik dat de brandweer ter plaatse was, had het vuur zich al naar de rest van de lading stro op de trekker en de stuurcabine zelf verspreid. Die vielen niet meer te redden. De lading van de aanhangwagen kon wel gevrijwaard worden. De brand zorgde voor heel wat rook. Tijdens de bluswerken zijn twee rijstroken richting Gent voor alle verkeer afgesloten. Verkeer kon op slechts één rijstrook passeren. Dat zorgde voor een file van ruim 2 kilometer van voor de afrit in Waregem.