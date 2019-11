Politie waarschuwt voor oplichting via mail AHK

01 november 2019

16u23 1

De politiezone Mira waarschuwt voor oplichting via mail. De politie kreeg al verschillende meldingen van mensen die een mail kregen waarin staat dat ze zogezegd hun reis niet betaald hebben. In die mails wordt ook gedreigd met het inschakelen van een incassobureau. De politie waarschuwt om niet in te gaan op mails van onbekende afzenders.